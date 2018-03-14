ABD'de perakende satışlar sürpriz yaptı

ABD'de perakende satışlar şubat ayında artış beklentilerine rağmen yüzde 0.1 geriledi.

ABD'de perakende satışlar hane halklarının motorlu araç ve diğer pahalı ürünlerin alımını azaltmasıyla, Şubat'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 0.3 artış beklentilerine rağmen yüzde 0.1 gerileyerek art arda üçüncü ayda da düşüş kaydetti. Bu düşüş, ekonomik büyümede ilk çeyrekte yavaşlamaya işaret ediyor.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Ocak ayı perakende satışlarındaki düşüş ise yüzde 0.3'den yüzde 0.1'e revize edildi.

Çekirdek perakende satışlar Şubat ayında yüzde 0.2 artış kaydederken, yüzde 0.4 olan artış beklentisinin altında kaldı.

Perakende satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4 artış kaydetti.

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