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ABD'de perakende satışlar beklentilerin altında geldi

14.09.2018 - 16:42
ABD'de perakende satışlar beklentilerin altında geldi

ABD’de perakende satışlar, ağustosta yüzde 0,1 artarak beklentinin altında kaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı. Yükselişini yedinci aya taşıyan satışlara yönelik beklenti yüzde 0,4 artış yönündeydi. Veriler, perakende satışların beklentinin altında kalmasında, otomobil, giyim ve mobilya ürünlerine yönelik talepteki azalmanın etkili olduğunu ortaya koydu. Buna göre, ağustosta otomobil satışları yüzde 0,8, giyim ve mobilya satışları da sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 0,3 azaldı.

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Değişken otomobil ve akaryakıt kalemi hariç perakende satışlar da ağustosta aylık yüzde 0,3 artarak yüzde 0,5'lik artış beklentisinin altında kaldı. Bu arada, temmuz ayına ilişkin perakende satışlar verisindeki artış yüzde 0,5’ten yüzde 0,7’ye revize edildi.

Analistler, perakende satışların güçlü temmuz performansının ardından ağustosta zayıflamasında baz etkisinin söz konusu olabileceğine işaret ediyor.


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