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ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi aştı

07.03.2018 - 16:48

ABD'de ADP özel sektör istihdamı Şubat'ta 235 bin arttı.

ABD'de özel sektör istihdamı Şubat'ta da güçlü artışını sürdürdü. ADP ve Moody's'in açıkladığı verilere göre istihdam Şubat ayında 235 bin arttı. Beklenti 200 bindi. Böylece özel sektör istihdamı 4 ay üst üste 200 binin üzerinde artış kaydetti. 

Bu arada Ocak ayı verisi 234 binden 244 bine revize edildi. Moody's Şef Ekonomisti Mark Zandi yayınladığı bildiride "Hükümet harcamalarındaki artış ve vergi indirimleriyle istihdam artışı hızlanabilir" değerlendirmesini yaptı. Ülkede cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de 200 bin artması bekleniyor.

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Fed'in de yakından izlediği ortalam saatlik kazançların aylık %0.2, yıllık %2.8 artması bekleniyor. İstihdam verisi, Fed'in faiz artış hızını belirlemesi açısından da önem teşkil ediyor.  


Etiketler

  • özel sektör istihdamı
  • tarım dışı istihdam verisi
  • güçlü artış
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