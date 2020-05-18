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ABD'de konut piyasası endeksi beklentilerin üzerinde

18.05.2020 - 18:45
ABD'de konut piyasası endeksi beklentilerin üzerinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de konut piyasası endeksi, mayısta bir önceki aya göre 7 puan yükselerek 37 değerine çıktı ve piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ulusal Konut Üreticileri Birliği (NAHB), mayıs ayına ilişkin konut piyasası endeksini açıkladı. Buna göre, konut piyasası endeksi mayısta önceki aya göre 7 puanlık artışla 37 değerine yükseldi. Endekse ilişkin piyasa beklentisi 35 değerini alması yönündeydi.

Konut piyasası endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda 30 seviyesine inerek Haziran 2012 döneminden bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

Konut piyasası endeksinin 50'nin üzerinde değer alması konut satışlarındaki pozitif görünüme, 50'nin altında değer alması ise negatif görünüme işaret ediyor.


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