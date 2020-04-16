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ABD'de konut başlangıçları yüzde 22 azaldı

16.04.2020 - 17:02
ABD'de konut başlangıçları yüzde 22 azaldı | Ekonomi Haberleri

ABD'de konut başlangıçları martta bir önceki aya göre yüzde 22,3 azalışla 1 milyon 216 bine, inşaat izinleri de yüzde 6,8 düşüşle 1 milyon 353 bine geriledi.

 

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı. Buna göre, konut başlangıçları, martta önceki aya kıyasla yüzde 22,3 azalarak 1 milyon 216 bine geriledi. Konut başlangıçlarında söz konusu azalışla Mart 1984'den bu yana en yüksek aylık düşüş kaydedildi.

Şubat ayında 1 milyon 564 bin olarak kaydedilen veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 300 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Bu dönemde konut başlangıçları, yıllık bazda ise yüzde 1,4 artış kaydetti.

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İnşaat izinleri de martta bir önceki aya göre yüzde 6,8 azalarak 1 milyon 353 bine düştü.Şubat ayında 1 milyon 452 bin olarak kaydedilen inşaat izinleri verisine yönelik piyasa beklentisi, 1 milyon 300 bin olması yönündeydi.

Bu dönemde inşaat izinleri, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 5 artış gösterdi.


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