ABD'de konut başlangıçları 5 ayın dibinde

ABD'de nisan ayı konut başlangıçları yüzde 2,6 gerileyerek son 5 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

ABD'de konut başlangıçları, nisanda yüzde 2,6 azalışla son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Nisanda inşaat izinleri yüzde 0,2 artış beklentisine karşın yüzde 2,5 düştü.

ABD Ticaret Bakanlığının raporuna göre, konut başlangıçları nisanda önceki aya kıyasla yüzde 2,6 azalışla 1 milyon 172 bin oldu. Böylece üst üste iki ay gerileyen konut başlangıçları, Kasım 2016’tan bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Veriye ilişkin piyasa beklentisi ise 1 milyon 260 bin veya yüzde 3,7 artış seviyesindeydi.

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Raporda, inşaat izinlerinin ise nisanda yüzde 2,5 azalarak 1 milyon 229 bine indiği bildirildi. Gelecek aylardaki konut başlangıçları hakkında ipucu veren inşaat izinlerinin 1 milyon 270 bin artması bekleniyordu.

Bu arada, mart ayı konut başlangıçları 1 milyon 215 binden 1 milyon 203 bine revize edildi. Aynı döneme ait inşaat izinleri ise 1 milyon 260 binde sabit bırakıldı.

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