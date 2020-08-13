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ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri beklentileri aştı

13.08.2020 - 17:06
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri beklentileri aştı | Ekonomi Haberleri

ABD'de ithalat fiyat endeksi temmuzda aylık yüzde 0,7 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 0,8 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen verinin, temmuzda yüzde 0,6 artması tahmin ediliyordu. Endeks, haziran ayında ise yüzde 1,4 artarak Mart 2012'den bu yana kaydedilen en yüksek aylık artışı göstermişti.

İthalat fiyat endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3 azaldı.

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Bu dönemde ithalat fiyat endeksindeki yükselişte, akaryakıt fiyatlarındaki yüzde 6,9'luk artış etkili oldu.

İHRACAT FİYAT ENDEKSİNDE YÜZDE 0,8'LİK YÜKSELİŞ

ABD'de ihracat fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,8'lik artış kaydetti.

Piyasa beklentilerini geride bırakan verinin, temmuzda yüzde 0,4 artması öngörülüyordu. Endeks, haziran ayında ise yüzde 1,2 artmıştı. İhracat fiyat endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 azaldı. Bu dönemde ihracat fiyat endeksindeki artışta, tarım ve tarım dışı ürünlerin yüksek ihracat fiyatları belirleyici oldu.


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