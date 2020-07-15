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ABD'de ithalat fiyatlarında 8 yılın en yüksek artışı

15.07.2020 - 16:49 | Son Güncelleme :
ABD'de ithalat fiyatlarında 8 yılın en yüksek artışı | Ekonomi Haberleri

ABD'de ithalat fiyat endeksi, haziranda aylık yüzde 1,4 artarak Mart 2012'den bu yana kaydedilen en yüksek aylık artışı gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 arttı.

Mart 2012'den bu yana kaydedilen en büyük aylık yükselişi gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, haziranda yüzde 1 artması yönündeydi. Endeks, mayıs ayında ise yüzde 0,8'lik artış kaydetmişti.

İthalat fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 azaldı. Bu dönemde ithalat fiyat endeksindeki yükselişte, akaryakıt fiyatlarındaki yüzde 21,9'luk artış etkili oldu.

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İHRACAT FİYAT ENDEKSİNDEKİ ARTIŞ BEKLENTİYİ AŞTI

ABD'de ihracat fiyat endeksi de haziranda aylık bazda yüzde 1,4 arttı. Mart 2011'den bu yana en büyük yükselişini kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda yüzde 0,8 artması yönündeydi. Endeks, mayıs ayında ise yüzde 0,4 oranında artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 azaldı. Bu dönemde ihracat fiyat endeksindeki artışta, tarım dışı ürünler ile tarımsal ürünlerin yüksek ihracat fiyatları belirleyici oldu.


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