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ABD'de işsizlik maaşı başvurusu beklentilere yakın

30.07.2020 - 17:04
ABD'de işsizlik maaşı başvurusu beklentilere yakın | Ekonomi Haberleri

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 1 milyon 434 bine yükseldi. Son iki haftadır artış gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 450 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 25 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 12 bin kişi artarak 1 milyon 434 bine çıktı.

Son iki haftadır artış gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 450 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 1 milyon 416 binden 1 milyon 422 bine revize edildi.

Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemeye başladığı 14 Mart ile biten haftadan bu yana toplam 54 milyonu aştı.

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Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya kıyasla 6 bin 500 kişi artarak 1 milyon 368 bin 500'e çıktı.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 18 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya göre 867 bin kişi artarak 17 milyon 18 bin oldu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları zirveyi görmesinin ardından düşüş eğilimine geçmişti.

Ülkede son 2 haftada işsizlik maaşı başvurularında kaydedilen artışta Kovid-19 vakalarının yeniden artış göstermesinin etkili olduğu belirtiliyor.


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