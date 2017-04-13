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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

13.04.2017 - 16:09

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 234 bine geriledi

ABD'de geçen hafta işsizlik maaşına başvuranların sayısı azaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları bir kişi azalarak 234 bine geriledi. Beklenti 245 bindi. 4 haftalık ortalama işsizlik başvuruları 3 bin kişi azalarak 247 bin 250'ye geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 1 Nisan'da sona eren haftada 7 bin azalışla 2.03 milyon oldu. Bu arada bir önceki aya ilişkin veri 234 binden 235 bine revize edildi.

Başvurular 110 haftadır 300 bin seviyesinin altında seyrediyor, bu 1970'ten beri görülen en iyi performans..Başvurular 25 Şubat'ta sona eren haftada 227 binle 44 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.


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