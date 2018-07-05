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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

05.07.2018 - 17:11
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

ABD'de 30 Haziran ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi artarak 231 bin oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 30 Haziran ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi artarak 231 bin oldu. Son 1,5 ayın en yüksek seviyesine çıkan başvurulara yönelik beklenti 225 bin olarak belirlenmişti.

Bir önceki haftaya ilişkin başvuru rakamı ise 228 binde sabit bırakıldı.

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Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 2 bin 250 kişi artarak 224 bin 500’e yükseldiğini gösterdi. Süregelen işsizlik başvurularının da 32 bin kişilik artışla 1 milyon 739 bine çıktığı bildirildi. 


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