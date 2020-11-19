ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 742 bin ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce bir önceki hafta için 709 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 711 bin olarak revize edildi.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 707​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

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ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 742 bin seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 6 bin 372 milyon seviyesine geriledi.

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