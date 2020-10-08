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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde

08.10.2020 - 16:30
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Ekim ile biten haftada 840 bin seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin üzerinde seyretti.

 

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 3 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi azalarak 840 bine düştü.

Piyasa beklentisinin üzerinde seyreden verinin, söz konusu dönemde 820 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

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İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 837 binden 849 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 13 bin 250 kişi azalarak 857 bine geriledi.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 26 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre 1 milyon 3 bin azalarak 10 milyon 976 bine düştü.
Analistler, yeni bir ekonomik destek paketi olmaması halinde işe alımların bu yılın geri kalanında daha da yavaşlayacağını belirtiyor.


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