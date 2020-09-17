‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Sonraki Haber › ABD'nin petrol ihracatı yüzde 10 arttı ABD'nin petrol ihracatı yüzde 10 arttı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde

17.09.2020 - 16:15
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Eylül ile biten haftada beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 860 bin oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 12 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 33 bin kişi azalarak 860 bine geriledi.

Beklentinin üzerinde bir seyir izleyen verinin, söz konusu dönemde 850 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

##$HABER_1464344$##

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 884 binden 893 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 61 bin kişi azalarak 912 bine geriledi. Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 5 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre 916 bin azalarak 12 milyon 628 bine düştü.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.111 Değişim: 0,32% Hacim : 11.978 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.100 17.09.2020 Yüksek 1.111
Açılış: 1.106
7,5488 Değişim: 0,59%
Düşük 7,4825 17.09.2020 Yüksek 7,5648
Açılış: 7,5042
8,9546 Değişim: 0,98%
Düşük 8,8040 17.09.2020 Yüksek 8,9565
Açılış: 8,8675
472,54 Değişim: -0,10%
Düşük 466,85 17.09.2020 Yüksek 473,61
Açılış: 473,02
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.