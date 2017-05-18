ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında

ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 232 bine gerileyerek beklentinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, 13 Mayıs ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi azalarak 232 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi ise 240 bin düzeyindeydi.

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Geçen hafta itibarıyla son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, 2 bin 750 kişilik azalışla 240 bin 750'ye indi. Süregelen işsizlik başvuruları ise 6 Mayıs ile biten haftada 22 bin kişi azalarak 1 milyon 898 bine geriledi. Bu sonuçla, Kasım 1988’den bu yana en düşük seviyesini gören veriye ilişkin piyasa beklentisi 1 milyon 950 bin seviyesindeydi.

Bu arada, 6 Mayıs’la biten önceki haftaya ait işsizlik maaşı başvuruları revize edilmeyerek 236 binde sabit bırakıldı.

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