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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde

16.04.2020 - 16:41
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 5 milyon 245 bin olarak kaydedildi. Kovid-19 salgınının etkisini sürdürdüğü veriye ilişkin piyasa beklentisi, 5 milyon 105 bin olması yönündeydi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 11 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1 milyon 370 bin kişi azalarak 5 milyon 245 bine geriledi.

Önceki haftalarda rekor seviyeye ulaşan veriye ilişkin piyasa beklentisi, 5 milyon 105 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İşsizlik maaşına başvuruların sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 6 milyon 606 binden 6 milyon 615 bine revize edildi.

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Böylece, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle son 4 haftada toplam 22 milyona ulaştı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 1 milyon 240 bin 750 kişi artarak 5 milyon 508 bin 500'e çıktı.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 4 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya göre 4 milyon 530 bin kişi artarak 11 milyon 976 bin olarak kaydedildi.


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