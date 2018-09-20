ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 49 yılın dibinde

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 201 bine gerileyerek 49 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 15 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi azalarak 201 bin oldu. Kasım 1969’dan bu yana en düşük seviyesini kaydeden başvurulara yönelik piyasa beklentisi 210 bin olarak belirlenmişti.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 2 bin 250 kişi azalarak 205 bin 750’ye gerilediğini gösterdi. Bu rakam da, Aralık 1969’dan beri en düşük 4 haftalık işsizlik maaşı başvuruları seviyesi olarak kayıtlara geçti. Raporda, süregelen işsizlik başvurularının ise 55 bin kişilik azalışla 1 milyon 645 bine indiği bildirildi.