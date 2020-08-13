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ABD'de işsizlik maaş başvurularında salgın sonrası ilk

13.08.2020 - 16:07
ABD'de işsizlik maaş başvurularında salgın sonrası ilk | Ekonomi Haberleri

ABD'de işsizlik maaş başvuruları COVID-19 salgını ABD'de ortaya çıktığından beri ilk defa 1 milyonun altına düştü.

ABD'de işsizlik maaş başvuruları geçtiğimiz hafta koronavirüs salgınının ABD'de başladığı zamandan beri ilk defa 1 milyonun altına düştü. ABD'de 600 dolarlık işsizlik yardımının sonlanmasının bazı kişilerin işsizlik maaşına başvuru yapmamasına neden oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 8 Ağustos ile biten haftada işsizlik maaş başvuruları 963,000 oldu. Bir önceki hafta bu rakam 1.19 milyondu.

Reuters anketine katılan ekonomistler geçtiğimiz hafta 1.12 milyon kişinin işsizlik maaş başvuru yapmasını bekliyordu.


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