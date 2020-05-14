‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Sonraki Haber › Nissan Avrupa'daki fabrikasını kapatacak Nissan Avrupa'daki fabrikasını kapatacak

ABD'de işsizlik maaş başvuruları beklentilerin üzerinde

14.05.2020 - 16:05 | Son Güncelleme :
ABD'de işsizlik maaş başvuruları beklentilerin üzerinde | Ekonomi Haberleri

Küresel çapta etkisini sürdüren koronavirüs salgını ABD ekonomisinde tahribat yaratmaya devam ediyor. Geçen hafta aralarında beyaz yakalı çalışanların da bulunduğu 3 milyona yakın ABD'li işsizlik maaşı başvurusunda bulundu.

ABD Çalışma Bakanlığı 9 Mayıs ile biten haftada 2.981 milyon kişinin işsizlik maaşı başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Reuters anketine katılan ekonomistler 2.5 milyon kişinin işsizlik maaş başvurusunda bulunacağını tahmin ediyorlardı.

İşsizlik maaş başvurusunda bulunanların sayısı 28 Mart ile biten haftada 6.9 milyon kişi ile rekor kırdıktan sonra kademeli olarak azaldı. Bir önceki hafta 3.176 milyon kişi başvuruda bulunmuştu.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

İstihdam piyasası hakkındaki en erken verilerden olan işsizlik maaşı başvuruları ekonominin Mayıs ayında, aylık bazda art arda üçüncü defa sert istihdam kayıpları yaşayacağına işaret ediyor.

Koronavirüs nedeniyle ABD'de Nisan ayında 20.5 milyon kişi işsiz kaldı. İstihdam 1930'lu yıllardaki Büyük Buhran'dan bu yana görülmemiş ölçüde azaldı.

BIGPARA 'CANLI BORSA' ABONELİĞİNİ BURAYA TIKLAYARAK İNDİRİMLİ OLARAK SATIN ALABİLİRSİNİZ...


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.193 Değişim: -0,96% Hacim : 14.529 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.494 14.05.2020 Yüksek 100.381
Açılış: 100.008
6,9229 Değişim: 0,07%
Düşük 6,9119 15.05.2020 Yüksek 6,9259
Açılış: 6,918
7,4866 Değişim: 0,05%
Düşük 7,4667 15.05.2020 Yüksek 7,4932
Açılış: 7,4831
385,54 Değişim: 0,13%
Düşük 384,83 15.05.2020 Yüksek 385,81
Açılış: 385,04
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.