ABD'de işsizlik maaş başvuruları beklentilere paralel | Ekonomi Haberleri

ABD'de işsizlik maaş başvuruları geçtiğimiz hafta 1 milyon civarında seyrederek, COVID-19 salgınının uzaması ve hükümetten finansal yardımın azalmasıyla istihdam piyasasındaki toparlanmanın durduğunu gösterdi. Reuters anketine katılan ekonomistler geçtiğimiz hafta 1.0 milyon kişinin işsizlik maaş başvuru yapmasını bekliyordu.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 22 Ağustos ile biten haftada işsizlik maaş başvuruları 1.006 milyon oldu. Bir önceki hafta bu rakam 1.104 milyondu.

Reuters anketine katılan ekonomistler geçtiğimiz hafta 1.0 milyon kişinin işsizlik maaş başvuru yapmasını bekliyordu.

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Ayrıca ABD Ticaret Bakanlığı'nın bugün yayınladığı veri de, ekonominin ikinci çeyrekte en az 73 yılın en sert daralmasını kaydettiğini teyit etti. Hükümet ikinci kez yaptığı tahminde gayri safi yurtiçi hasılanın ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 31.7 düşüş kaydettiğini açıkladı. Bu rakam geçen ay bildirilen yüzde 32.9'den revize edildi.

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