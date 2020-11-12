ABD'de işsizlik maaş başvuruları 7 ayın en düşüğünde | Ekonomi Haberleri

ABD'de işsizlik maaş başvuruları 709 bin ile son 7 ayın en düşük seviyesine indi.

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları son yedi ayın en düşük seviyesine düşerek 7 Kasım ile biten haftada 709 bin seviyesinde gerçekleşti. Reuters anketine katılan ekonomistler 735 bin kişinin işsizlik maaş başvurusunda bulunacağını tahmin ediyorlardı.

Bir önceki hafta açıklanan işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 757 bin olmuştu.

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