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ABD'de işsizlik başvuruları yükseldi

20.04.2017 - 16:16

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 244 bine yükselirken devam eden işsizlik başvuruları 17 yılın en düşüğüne indi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 15 Nisan'da sona eren haftada 10 bin kişi artarak 244 bine yükseldi. Beklenti 240 bindi.

Devam eden işsizlik başvuruları 8 Nisan'da sona eren haftada 49 bin kişi azalarak 1.98 milyon oldu, bu Nisan 2000'den beri en düşük rakam. İşsizlik verisi, istihdam piyasasını hala sıkı kalmaya devam ettiğine işaret etti. Daha az volatil bir gösterge olan 4 haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 247 bin 250'den 243 bine geriledi.

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Bu arada bir önceki haftaya ilişkin veri revize edilmeyerek 234 binde kaldı.

İşsizlik başvuruları 111 haftadır 300 bin seviyesinin altında seyrediyor, bu 1970'li yıllardan beri görülen en uzun süreli trend.


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