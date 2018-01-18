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ABD'de işsizlik başvuruları 45 yılın dibinde

18.01.2018 - 17:40

Ülkede 13 Ocak ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla 41 bin kişi azalarak 220 bin oldu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 220 bine gerileyerek son 45 yılın en düşük seviyesine indi. 

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 13 Ocak ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla 41 bin kişi azalarak 220 bin oldu. İşsizlik maaşı talebinin ölçülmeye başlandığı 1973’ten bu yana en düşük seviyesini kaydeden başvurulara yönelik beklenti 249 bin düzeyindeydi.

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Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 6 bin 250 kişi azalarak 244 bin 500 kişiye gerilediğini gösterdi. Öte yandan, süregelen işsizlik başvurularının 76 bin kişi artarak 1 milyon 952 bine yükseldiği bildirildi. 


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