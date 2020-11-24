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ABD'de imalat sanayi PMI 74 ayın zirvesinde

24.11.2020 - 09:03
ABD'de imalat sanayi PMI 74 ayın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda 5 yıldan bu yana en hızlı şekilde artarak 74 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

 

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin kasım ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI, kasımda bir önceki aya kıyasla 3,3 puan artarak 56,7 değerine yükseldi.

Mart 2015'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı kaydeden endeks, imalat sektöründe Kovid-19 krizinin sebep olduğu resesyondan çıkışın devam ettiğine işaret etti. Endeksin 74 ayın en yüksek seviyesine ulaşması dikkati çekti.

Bu dönemde geniş bir artış gösteren verinin, kasımda 53 değerini alması tahmin ediliyordu. Endeks, ekim ayında da 53,4 değerinde gerçekleşmişti.

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HİZMET SEKTÖRÜ ENDEKSİ 68 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Hizmet sektörü PMI ise kasımda bir önceki aya göre 0,8 puan artışla 57,7’ye yükseldi. Son 68 ayın en yüksek seviyesine çıkan endekse ilişkin piyasa beklentisi, 55 puana gerilemesi yönündeydi. Hizmet sektörü PMI, ekimde 56,9 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da kasımda bir önceki aya kıyasla 1,6 puan artarak 57,9 oldu ve 68 ayın zirvesine yükseldi. Bileşik PMI, ekimde 56,3 olarak hesaplanmıştı.

IHS Markit’in açıklamasında, "Ekonomide toparlanma, tüm zamanların en yüksek seviyesinde işe alımlarla daha fazla ivme kazanıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, kasım ayına ait PMI verilerinin ABD ekonomisinin seçim sonrası görüntüsünü yansıttığını belirterek, verileri "cesaret verici" olarak niteledi.

Williamson, "Bu yükseliş, talebin daha da güçlendiğini yansıtıyor. Bu da firmaları, anketin başladığı 2009’dan beri daha önce görülmemiş bir oranda personel almaya teşvik etti." değerlendirmesinde bulundu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.


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