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ABD'de ikinci el konut satışları 13 yılın zirvesinde

20.03.2020 - 19:05
ABD'de ikinci el konut satışları 13 yılın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de ikinci el konut satışları şubatta aylık yüzde 6,5 artarak 5,7 milyona yükseldi ve Şubat 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

National Association of Realtors (NAR), şubat ayına ilişkin ABD'deki ikinci el konut satış verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları şubatta aylık yüzde 6,5 artarak 5,7 milyona yükseldi.

Piyasaların beklentisi ise satışların yüzde 0,7 artışla 5,5 milyona çıkması yönündeydi. İkinci el konut satışları, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artış kaydetti.

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Ortalama ev fiyatları şubatta yıllık bazda yüzde 8 artarak 270 bin 100 dolar seviyesinde gerçekleşti. Raporda görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, şubatta gerçekleşen 5 milyonun üzerindeki konut satışının Şubat 2007'den bu yana kaydedilen en güçlü veri olduğunu kaydetti.

Yun, ikinci el konut satışlarındaki artışın düşük konut kredilerinden kaynaklandığını belirterek, şubat ayı verilerinin konut sektörünün olumlu bir gidişatta olduğunu gösterdiğini ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının konut alımlarını yavaşlattığı ve salgının konut satışlarına kısa dönemli etkisinin tahmin edilmesinin zor olduğu değerlendirmesinde bulundu.


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