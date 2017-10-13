ABD'de enflasyon beklentinin altında!

ABD'de TÜFE Eylül'de yüzde 0.5 ile beklentilerin altında arttı, çekirdek endeks yüzde 0.1 yükseldi.

ABD'de tüketici fiyatları (TÜFE) kasırgaların ardından üretimin aksaması sonucu benzin fiyatlarının artmasıyla Eylül'de bir önceki aya kıyasla yüzde 0.5 ile sekiz ayın en hızlı artışını kaydetti, ancak beklentilerin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek enflasyon Eylül'de bir önceki aya kıyasla 0.1 ile beklentilerin altında arttı.

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Reuters anketine katılan uzmanlar tüketici fiyatların yüzde 0.6, çekirdek endeksin yüzde 0.2 yükseleceğini tahmin ediyorlardı. ABD'de TÜFE yıllık bazda yüzde 2.3 artarken çekirdek TÜFE ise yıllık yüzde 1.7 arttı.

Tüketici fiyatları Ağustos'ta yüzde 0.4, çekirdek endeks yüzde 0.2 artmıştı.