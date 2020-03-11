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ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde geldi

11.03.2020 - 17:14
ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde geldi | Ekonomi Haberleri

ABD'de enflasyon şubat ayında aylık bazda yüzde 0,1 artarken; yıllık bazda, beklentilerin üzerinde olarak yüzde 2,3 yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti şubatta aylık yüzde 0,1 arttı. TÜFE'nin aylık değişimine ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,2 artması yönündeydi. Söz konusu veri, ocak ayında da yüzde 0,1 artış göstermişti. Bu dönemde gıda ve barınma kalemlerinin maliyetlerindeki artış düşük benzin fiyatlarıyla dengelendi.

Ülkede tüketici fiyatları, yıllık bazda da yüzde 2,3 artış kaydetti. TÜFE'deki yıllık değişim, yüzde 2,2 olan olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Tüketici fiyatları, ocak ayında yüzde 2,5 artarak Ekim 2018'den itibaren kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

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ÇEKİRDEK TÜFE DE YILLIK BAZDA BEKLENTİNİN ÜZERİNDE

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise şubatta aylık bazda yüzde 0,2 artarak piyasa beklentisiyle paralel gerçekleşti. Söz konusu endeks, yıllık bazda ise yüzde 2,4 arttı ve yüzde 2,3 olan piyasa beklentisini geride bıraktı.

Analistler, dünya genelinde hızla yayılan yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınının tedarik zincirinde sıkıntılara neden olmasının beklendiğini, bu nedenle bazı ürünlerin fiyatlarının artabileceğini belirtiyor.


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