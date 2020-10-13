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ABD'de enflasyon beklentilere paralel geldi

13.10.2020 - 16:35
ABD'de enflasyon beklentilere paralel geldi | Ekonomi Haberleri

ABD'de enflasyon, eylülde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,4 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.

Mart, nisan ve mayıs aylarında düşüş kaydeden, haziran itibarıyla artış eğilimi gösteren veri, piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi. TÜFE, ağustosta ise aylık yüzde 0,4 artış kaydetmişti.

Ülkede tüketici fiyatları, eylülde yıllık bazda yüzde 1,4 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon, mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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Tüketici fiyatlarında eylül ayında görülen artışta, ikinci el araç fiyatlarında devam eden yükseliş etkili oldu. Söz konusu dönemde ikinci el araç fiyatları yüzde 6,7 artış kaydetti. Aynı dönemde gıda endeksi değişim göstermezken, enerji endeksi yüzde 0,8 arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylülde aylık yüzde 0,2 artarak piyasa beklentisini karşıladı.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 1,7 artarak yüzde 1,8 olan piyasa beklentisinin altında bir seyir izledi.


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