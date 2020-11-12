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ABD'de ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

12.11.2020 - 17:50
ABD'de ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda ise yüzde 1,2 artarak beklentilerin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, ekimde bir önceki aya kıyasla değişim göstermedi.

Mart, nisan ve mayıs aylarında düşüş kaydeden, haziran itibarıyla artış eğilimi gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, ekimde yüzde 0,1 artması yönündeydi. TÜFE, eylülde ise aylık yüzde 0,2 artış kaydetmişti.

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Ülkede tüketici fiyatları, ekimde yıllık bazda ise yüzde 1,2 artarak beklentilerin biraz altında kaldı. Yıllık enflasyonun ekimde yüzde 1,3 artacağı tahmin ediliyordu. Tüketici fiyatları, eylülde ise yıllık bazda yüzde 1,4 artmıştı.

Ekim ayında dışarıda yemek yeme ve market alışverişi gibi kalemlerde yaşanan maliyet artışı, giyim gibi kalemlerde kaydedilen düşüşle dengelendi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ekimde aylık bazda değişim kaydetmedi. Çekirdek TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentileri bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 1,6 artarak yüzde 1,8 olan piyasa beklentisinin altında bir seyir izledi.


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