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ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklentileri aştı

27.10.2020 - 17:15
ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklentileri aştı | Ekonomi Haberleri

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, eylülde bir önceki aya kıyasla beklenenin üzerinde bir yükseliş göstererek yüzde 1,9 artışla 237,1 milyar dolara çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 artarak 237,1 milyar dolara yükseldi.

Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıs ayında yakaladığı toparlanma eğilimini yavaş da olsa sürdüren ve söz konusu dönemde piyasa beklentisinin üzerinde artış gösteren verinin, yüzde 0,5 artması öngörülüyordu.

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Siparişlerin eylül ayındaki yükselişinde, sermaye malları ve ulaştırma ekipmanlarına yönelik siparişler etkili oldu. Eylülde sermaye malları siparişleri yüzde 4,7 ve ulaştırma ekipmanları siparişleri yüzde 4,1 arttı. Sermaye mallarının alt kalemi olan savunma dışı sermaye mallarına ait siparişler ise aynı dönemde yüzde 10,4'lük artış gösterdi.

Ağustos ayına ait dayanıklı mal siparişlerindeki artış ise yüzde 0,4'e, siparişlerin toplam tutarı da 232,7 milyar dolara revize edildi.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.


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