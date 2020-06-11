‹ Önceki Haber İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşlar başladı İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşlar başladı Sonraki Haber › Moody's'ten İngiltere'ye 'anlaşmasız ayrılık' uyarısı Moody's'ten İngiltere'ye 'anlaşmasız ayrılık' uyarısı

ABD'de bütçe açığı yüzde 92 arttı

11.06.2020 - 09:00
ABD'de bütçe açığı yüzde 92 arttı | Ekonomi Haberleri

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, mayısta yıllık yüzde 91,9 artışla 398,8 milyar dolar oldu.

Hazine Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Buna göre, 1 Ekim 2019'da başlayıp 30 Eylül 2020'de sona erecek 2020 mali yılının mayıs ayında federal hükümetin bütçe açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 91,9 artarak 398,8 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 625 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 207,7 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Bütçe açığı, nisanda ise 738 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Bu dönemde hükümetin harcamaları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,2 artarak 572,6 milyar dolara yükselirken, gelirleri yüzde 25 azalışla 173,8 milyar dolara geriledi.

Ülkede 2020 mali yılının 8. ayı olan mayıs ayı itibarıyla toplam bütçe açığı, 1,88 trilyon dolara ulaştı. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde ise 738,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 8 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,4 artarak 3,89 trilyon dolara yükselirken, gelirleri yüzde 11,2 azalışla 2,01 trilyon dolara geriledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
109.407 Değişim: -0,34% Hacim : 2.226 Mio.TL Son veri saati : 10:20
Düşük 108.956 11.06.2020 Yüksek 109.691
Açılış: 109.374
6,7912 Değişim: 0,23%
Düşük 6,7686 11.06.2020 Yüksek 6,7942
Açılış: 6,7757
7,7094 Değişim: 0,01%
Düşük 7,6811 11.06.2020 Yüksek 7,7279
Açılış: 7,7088
378,91 Değişim: 0,05%
Düşük 376,54 11.06.2020 Yüksek 379,07
Açılış: 378,71
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.