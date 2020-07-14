‹ Önceki Haber SPK'dan aracı kurum ve yatırımcılara büyük ceza SPK'dan aracı kurum ve yatırımcılara büyük ceza Sonraki Haber › S&P gelişmekte olan ekonomiler için küçülme beklentisini açıkladı S&P gelişmekte olan ekonomiler için küçülme beklentisini açıkladı

ABD'de bütçe açığı rekor kırdı

14.07.2020 - 08:49 | Son Güncelleme :
ABD'de bütçe açığı rekor kırdı | Ekonomi Haberleri

Federal hükümetin bütçe açığı, haziranda beklentileri geride bırakarak 864 milyar dolar oldu ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Hazine Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Buna göre, 1 Ekim 2019'da başlayıp 30 Eylül 2020'de sona erecek 2020 mali yılının haziran ayında federal hükümetin bütçe açığı, 864 milyar dolara yükseldi. Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 8,4 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 863 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi. Bütçe açığı, mayısta ise 398,7 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Bütçe açığında haziran ayında görülen rekor yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı hayata geçirilen programlar kapsamında yapılan güçlü harcamalar ve vergi gelirlerindeki azalış etkili oldu.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Bu dönemde hükümetin harcamaları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 223 artarak 1,1 trilyon dolara yükselirken, gelirleri yüzde 28 azalışla 240,8 milyar dolara geriledi.

Ülkede 2020 mali yılının 9. ayı olan haziran ayı itibarıyla toplam bütçe açığı, 2,7 trilyon dolara ulaştı. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde ise 747,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 9 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 artarak 5 trilyon dolara yükselirken, gelirleri yüzde 13 azalışla 2,2 trilyon dolara geriledi.

ABD hükümetinin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, bu zamana kadar hayata geçirdiği teşvik paketlerinin toplam tutarı yaklaşık 3 trilyon doları bulmuştu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
117.741 Değişim: -0,56% Hacim : 23.298 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 117.002 14.07.2020 Yüksek 118.658
Açılış: 118.114
6,8681 Değişim: 0,12%
Düşük 6,8552 14.07.2020 Yüksek 6,8707
Açılış: 6,8599
7,8275 Değişim: 0,56%
Düşük 7,7736 14.07.2020 Yüksek 7,8353
Açılış: 7,7842
399,66 Değişim: 0,53%
Düşük 395,38 14.07.2020 Yüksek 399,78
Açılış: 397,54
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.