‹ Önceki Haber Bakan Albayrak: Keşifler TPAO ve BOTAŞ'ın halka arzının yolunu açacak Bakan Albayrak: Keşifler TPAO ve BOTAŞ'ın halka arzının yolunu açacak Sonraki Haber › American Airlines binlerce çalışanını işten çıkaracak American Airlines binlerce çalışanını işten çıkaracak

ABD'de bankacılık sektörünün karı sert geriledi

26.08.2020 - 08:45 | Son Güncelleme :
ABD'de bankacılık sektörünün karı sert geriledi | Ekonomi Haberleri

ABD'de bankacılık sektörünün karı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkileri nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70 düştü.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumundan (FDIC) yapılan açıklamada, 5 bin 66 ticari banka ve tasarruf kurumunun net karının bu yılın ikinci çeyreğinde 18,8 milyar dolar olarak hesaplandığı kaydedildi.

Söz konusu karın geçen yılın aynı döneminde 62,5 milyar dolar olduğu anımsatılan açıklamada, banka karlarının bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70 azaldığı aktarıldı.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Açıklamada, banka karlarındaki düşüşün belirsiz ekonomik koşullardan kaynaklandığına işaret edildi.

FDIC Başkanı Jelena McWilliams, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik baskının bankaların kazançlarını etkilemeye devam ettiğini ancak sektörün ekonomi için bir "güç kaynağı" olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Bankacılık sektörünün bu yılın ikinci çeyreğinin sonunda güçlü sermaye ve likidite seviyelerini korumaya devam ettiğine dikkati çeken McWilliams, bunun gelecekteki olası kayıplara karşı koruma sağlayacağını ifade etti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.101 Değişim: 0,78% Hacim : 9.547 Mio.TL Son veri saati : 14:22
Düşük 1.086 26.08.2020 Yüksek 1.105
Açılış: 1.090
7,3471 Değişim: -0,58%
Düşük 7,3390 26.08.2020 Yüksek 7,4161
Açılış: 7,3902
8,6831 Değişim: -0,73%
Düşük 8,6737 26.08.2020 Yüksek 8,7855
Açılış: 8,7466
453,34 Değişim: -1,11%
Düşük 452,54 26.08.2020 Yüksek 460,21
Açılış: 458,44
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.