ABD ve Çin'in ticaret görüşmeleri 'yapıcı' ilerliyor | Ekonomi Haberleri

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kudlow, "ABD ve Çin'li ticaret müzakerecileri yapıcı telefon görüşmeleri yaptı" açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow, ABD ve Çin'li ticaret müzakerecilerinin "yapıcı" telefon görüşmeleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu açıklama dünyanın en büyük iki ekonomisinin bir yıl süren ticaret savaşında ateşkes konusunda anlaşmasının ardından yeni müzakere turunun başladığına işaret ediyor.

ABD'li yetkilinin e-mail üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ticaret anlaşmazlıklarını çözmek için Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ve Ticaret Bakanı Zhong Shan ile görüştüler.

Kudlow görüşmelerin "iyi gittiğini" ve yapıcı olduğunu belirtti. Ayrıca iki tarafın yüz yüze bir görüşmeden bahsettiğini ifade eden Kudlow ancak bugüne kadar üzerinde mutabakat sağlanamayan anlaşmaya hemen varılamayacağı uyarısında bulundu.

Kudlow, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada mucize yok. Geçen kış ve ilkbaharda bir ilerleme vardı, sonra durdu. Umarım kaldığımız yerden devam edebiliriz, ama bunu henüz bilmiyorum" dedi.

Etiketler