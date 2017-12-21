ABD üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı

ABD'de üçüncü çeyrek büyüme verisi aşağı yönlü revize edildi.

ABD'de 3. çeyrek büyüme verisi tüketici harcamaları ve ticaretin azalan katkısı nedeniyle aşağı yönlü revize edildi. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre nihai büyüme verisi yüzde 3.3'ten yüzde 3.2'ye revize edildi.

Beklenti büyümenin yüzde 3.3 olarak kalmasıydı. Ekonominin en büyük kısmını oluşturan tüketici harcamaları bu dönemde yüzde 2.2 arttı, beklenti yüzde 2.3'tü. 2. çeyrekte bu rakam yüzde 2.3'tü. Çekirdek PCE ise yüzde 1.3 ile önceki yüzde 1.4'lük tahminin altında kaldı.

Bu aşağı yönlü revizeye rağmen ekonominin 3. çeyrekte etkili bir büyüme sergilediği görüldü. Başkan Donald Trump'ın vergi reformunun gelecek sene büyümeyi destekleyeceği beliirtiliyor ancak ekonomistler Trump'ın yüzde 3'lük büyüme hedefinin hala kolay ulaşılabilir olmadığını ifade ediyor.

Etiketler