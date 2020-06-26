ABD tüketici harcamalarında tarihi artış | Ekonomi Haberleri

ABD tüketici harcamaları mayıs ayında yüzde 8.2 artarak, 1959'da verinin izlenmeye başlanmasından bu yana en büyük artışı gerçekleştirdi. Kişisel gelirler yüzde 4.2 düştü.

ABD Ticaret Bakanlığı ABD ekonomik faaliyetinin üçte ikisinden fazlasını oluşturan tüketici harcamalarının mayıs ayında yüzde 8.2 yükselerek 1959'da verinin izlenmeye başlanmasından bu yana en büyük artışı kaydettiğini açıkladı. Tüketici harcamaları nisan yüzde 12.6 ile rekor seviyede gerilemişti.

ABD tüketici harcamaları mayıs ayında güçlü bir şekilde toparlandı ancak gelirlerin düşmesi ve milyonlarca kişinin gelecek aydan itibaren işsizlik ödeneklerini kaybedecek olmasına bağlı olarak bu durum sürdürülemeyebilir.

Reuters anketine katılan ekonomistler, mayıs ayında tüketici harcamalarının yüzde 9.0 artmasını bekliyorlardı. Tüketici harcamalarındaki artış COVID-19'un yayılmasını kontrol etmek için mart ayı ortasında kapatılan birçok işletmenin yeniden açılmasından kaynaklanıyor.

Ancak kişisel gelirler, Mayıs'ta yüzde 4.2 gerileyerek Ocak 2013'ten bu yana en büyük düşüşü kaydetti. Kişisel gelirler hükümetin milyonlarca insana tek seferlik 1,200 dolarlık ödenek vermesi ve COVID-19'un neden olduğu zorluğa karşı mücadele etmek için işsizlik yardımlarını artırmasıyla Nisan ayında yüzde 10.8 ile rekor artış kaydetmişti.

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