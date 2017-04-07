ABD tarım dışı istihdam verisi sürpriz yaptı

ABD'de Mart ayında istihdam yaklaşık 10 yılın en düşük seviyesine indi. Bu gelişme, isthdam piyasasının daha 'sürdürülebilir' hızda ilerlemeye döndüğünü gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tarım dışı istihdam Mart'ta 98 bin arttı, işsizlik oranı yüzde 4.7'den yüzde 4.5'e geriledi. İşsizlik oranı böylece Mayıs 2007'den beri en düşük seviyeye indi.

Beklenti istihdamın 180 bin artması, işsizlik oranının yüzde 4.7 olmasıydı. Şubat ayı istihdam verisi 235 binden 219 bine revize edildi. Ortalama saatlik ücretler bu dönemde yüzde 0.2 ile beklentiye paralel artyı. Ücretlerde yıllık artış da beklendiği gibi yüzde 2.7 oldu.

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İşgücüne katılım oranı değişmeyerek yüzde 63'te kaldı. Özel sektörde istihdam 89 bin, kamu istihdamı 9 bin arttı.

İstihdam Mart ayında ilk 2 aya kıyasla düşmüş olsa da bu durum normalleşme olarak da görülebilir. Sağlıklı istihdam görünümü Fed yetkililerinin Mart ayında faiz artırmasında etkili olmuştu. Fed üyeleri bu yıl 2 faiz artışı daha öngörüyor.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Kritik veri öncesi 3.7328 seviyelerinden işlem gören Dolar/TL veri sonrası 3.7190'a kadar geriledi.