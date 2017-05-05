‹ Önceki Haber Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi

ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı

05.05.2017 - 15:37 | Son Güncelleme : 05.05.2017 - 16:34

ABD'de tarım dışı istihdam nisan ayında 211 bin ile beklentilerden daha keskin artış kaydetti, işsizlik yüzde 4.4'e geriledi.

ABD'de tarım dışı istihdam artışı Nisan ayında hız kazanarak 211 bine yükseldi ve beklentilerin üzerine çıktı. İşsizlik oranı ise yüzde 4.4'e gerileyerek, ücretlerdeki ılımlı artışa rağmen istihdam piyasasının daha fazla güçlendiğine işaret ederek gelecek ay faiz artışına kapıyı araladı.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD'de saatlik ortalama ücretler bir önceki aya kıyasla 0.07 dolar, yani yüzde 0.3 artarken, yıllık ücret artışı yüzde 2.5'e geriledi. Ücretlerde Ağustos 2016'dan bu yana en düşük artış kaydedilse de özel sektörde ücretlerin ilk çeyrekte 10 yılın en keskin artışını kaydetmesi ücret artışının hızlandığına işaret ediyor.

Reuters anketine katılan uzmanlar tarım dışı istihdamın Nisan ayında 185,000 artacağını, işsizlik oranının ise yüzde 4.6'ya yükseleceğini tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı tarım dışı istihdamda Mart ayında kaydedilen artışı daha önce açıklanan 98,000 düzeyinden 79,000'e revize ederken, yüzde 4.5 olan işsizlik oranında revizyon yapmadı.


‹ Önceki Haber Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
93.364 Değişim: 0,35% Hacim : 3.776 Mio.TL Son veri saati : 16:53
Düşük 93.114 05.05.2017 Yüksek 93.627
Açılış: 93.114
3,5567 Değişim: 0,10%
Düşük 3,5460 05.05.2017 Yüksek 3,5787
Açılış: 3,55325
3,9061 Değişim: -0,02%
Düşük 3,8964 05.05.2017 Yüksek 3,9300
Açılış: 3,90685
140,44 Değişim: 0,11%
Düşük 140,18 05.05.2017 Yüksek 141,98
Açılış: 140,29
1,0979 Değişim: -0,05%
Düşük 1,0952 05.05.2017 Yüksek 1,0991
Açılış: 1,09843
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.