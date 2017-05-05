ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı

ABD'de tarım dışı istihdam nisan ayında 211 bin ile beklentilerden daha keskin artış kaydetti, işsizlik yüzde 4.4'e geriledi.

ABD'de tarım dışı istihdam artışı Nisan ayında hız kazanarak 211 bine yükseldi ve beklentilerin üzerine çıktı. İşsizlik oranı ise yüzde 4.4'e gerileyerek, ücretlerdeki ılımlı artışa rağmen istihdam piyasasının daha fazla güçlendiğine işaret ederek gelecek ay faiz artışına kapıyı araladı.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD'de saatlik ortalama ücretler bir önceki aya kıyasla 0.07 dolar, yani yüzde 0.3 artarken, yıllık ücret artışı yüzde 2.5'e geriledi. Ücretlerde Ağustos 2016'dan bu yana en düşük artış kaydedilse de özel sektörde ücretlerin ilk çeyrekte 10 yılın en keskin artışını kaydetmesi ücret artışının hızlandığına işaret ediyor.

Reuters anketine katılan uzmanlar tarım dışı istihdamın Nisan ayında 185,000 artacağını, işsizlik oranının ise yüzde 4.6'ya yükseleceğini tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı tarım dışı istihdamda Mart ayında kaydedilen artışı daha önce açıklanan 98,000 düzeyinden 79,000'e revize ederken, yüzde 4.5 olan işsizlik oranında revizyon yapmadı.