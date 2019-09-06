ABD tarım dışı istihdam beklentilerin altında yükseldi | Ekonomi Haberleri

ABD tarım dışı istihdam ağustos ayında 130 bin ile beklentilerin altında yükselirken; saatlik ücretler beklentinin üzerinde arttı.

ABD'de tarım dışı istihdam ağustos ayında 130 bin ile beklentilerin altında yükseldi. Ancak saatlik ücretlerdeki yüzde 0.4'lik güçlü artış tüketici harcamalarını destekleyebilir ve ticaret gerilimlerinden kaynaklanan risklerin arttığı bir ortamda ekonominin ılımlı şekilde genişlemesini sürdürebilir.

ABD Hazine getiri eğrisinin tersine çevrilmesiyle gündeme gelen ekonominin yavaşlamasından büyük ölçüde Beyaz Saray'ın Çin ile ticaret savaşı sorumlu tutuldu.

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ABD ekonomisi aynı zamanda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden potansiyel olarak düzensiz bir şekilde çıkması ve Çin'de ve dünyanın geri kalanındaki yavaşlayan büyüme gibi sorunlarla karşı karşıya.

Fed'in, şu anda 11. yılında olan tarihteki en uzun süreli ekonomik genişlemeyi devam ettirmek için bu ay faizleri tekrar düşürmesi bekleniyor. Fed Temmuz ayında 2008'den bu yana ilk kez faizleri düşürmüştü.

Daha önce Haziran ve Temmuz ayı için açıklanan tarım dışı istihdam artışı 20 bin aşağı revize edildi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre saatlik ücretler Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 0.4 ile beklentilerin üzerinde artarak Şubat'ta bu yana en büyük artışı kaydetti. Ancak yıllık artış yüzde 3.3'ten yüzde 3.2'ye geriledi. İşsizlik yüzde 3.7 seviyesinde kaldı.

Reuters anketine katılan uzmanlar tarım dışı istihdamın 158 bin artmasını, işsizliğin yüzde 3.7'de kalmasını, saatlik ücretlerin ise yüzde 0.3 artmasını bekliyorlardı.

Dolar endeksi verinin ardından 0.12 düşüşle 98.298'e geriledi.