ABD şirketlerinden Trump yönetimine uyarı

ABD şirketleri, Çin'e yeni gümrük vergisi getirmenin Amerikan halkının günlük yaşamında maliyeti artıracağı uyarısında bulundu.

Amerikan iş dünyasının değişik kesimlerini temsil eden şirketler, Trump yönetimini uyararak, 200 milyar dolar değerinde Çin malına getirilecek yeni gümrük vergilerinin Amerikan halkını günlük hayatta kullandığı çok çeşitli ürün için daha fazla ödeme yapmak zorunda bırakacağını bildirdi.

Başkan Donald Trump'ın ve ABD Ticaret Temsilciliği'nin (USTR) Beijing'i ticaret ve ekonomik politikalarında köklü değişikliklere zorlama çabaları kapsamında, Çin mallarına yüzde 25 gümrük vergisi getirme önerisi bugünden itibaren altı gün boyunca kamuya açık tartışmalarda değerlendirilecek.

ABD'nin daha önce getirdiği gümrük vergileri Çin ürünü sanayi makineleri, elektronik parçalar ve bu gibi ara mallara uygulanarak tüketiciyi korumayı amaçlıyordu. Ancak şimdi binlerce kalem tüketim malı, Eylül ayı sonunda getirilecek vergilerden doğrudan etkilenecek.

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Yeni gümrük vergisinin uygulanacağı ve değeri 200 milyar dolar olarak belirlenen mallar arsında Çin deniz ürünleri, mobilya, aydınlatma malzemeleri, oto lastikleri, kimyasallar, plastikler, bisikletler ve otomobil koltukları da var.

ABD Ticaret Odası tartışmalara sunacağı yazılı açıklamasında, "USTR tarafından önerilen yeni 200 milyar dolarlık Çin ithalatı vergisi Amerikan tüketicisinin, işçisinin, şirketlerinin ve ekonomisinin maruz kalacağı zararı dramatik biçimde ağırlaştıracaktır" dedi.

ABD'nin en önde gelen iş dünyası lobisi olan ticaret odası, Trump yönetiminin Çin'in fikri mülkiyet hırsızlığı ve diğer zararlı ticari uygulamalarına karşı "tutarlı bir stratejisi" bulunmadığına dikkat çekerek, Çin ile bu konularda ciddi müzakereler yapılmasını istedi.

Trump yönetiminden orta düzey yetkililer bu hafta Çinli muhataplarıyla bu konularda müzakereler yapacaklar. Ancak bu görüşmelerin ABD'nin Çin ile ticarete getirdiği vergiler ve Çin'in aldığı misilleme önlemlerini durdurup durdurmayacağı belli değil.