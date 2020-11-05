ABD seçimleri son dakika: Trump'tan tek cümlelik açıklama | Ekonomi Haberleri

3 Kasım'da gerçekleştirilen ABD Başkanlık Seçimleri'nde düğümün bugün çözülebileceği dillendiriliyor. Tüm dünya gibi Türkiye'nin de gözü sonuçlarda. Sonuçlara ilişkin data sunan tüm kuruluşlarda Joe Biden'ın az farkla da olsa önde olduğu görülüyor. Seçimin kilitlendiği bazı eyaletlerde sonuçların bugün netleşmesi bekleniyor.

hurriyet.com.tr'nin haberine göre; ABD'nin 46. başkanını belirleyecek 59. başkanlık seçimleri tüm dünya tarafından büyük bir merakla izleniyor. Herkes oy sayımının bitmesini ve başkanlık yarışında ipi göğüsleyecek adayın kim olacağını öğrenmek için adeta saatleri sayıyor.

TRUMP'TAN YENİ TWITTER PAYLAŞIMI GELDİ!

ABD Başkanı Donald Trump seçimlerin başlamasından sonra sık sık sayımlarda hile yapıldığı gerekçesiyle oyların sayımının durdurulmasını talep ediyordu. Trump dakikalar önce attığı twit'te bu isteğini tekrar dile getirerek 'STOP THE COUNT!' 'SAYIMI DURDURUN!' paylaşımı yaptı.

SON DAKİKA: NEVADA'DA FLAŞ GELİŞME

Oy sayımının devam ettiği eyaletlerden biri olan Nevada'da önemli bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. Reuters'da yer alan habere göre Trump'ın seçim ekibi Nevada'da seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.

AGİT HEYETİNDEN TRUMP'A ŞOK SUÇLAMA!

ABD seçimlerini denetleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) heyetinin başkanından Trump'a şok bir suçlama geldi. AGİT seçim gözlemci heyeti ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı "görevi kötüye kullanmakla' suçladı. Trump, dün yaptığı açıklamada seçimlerde hile yapıldığını iddia etmiş ve oy sayımının durdurulmasını talep etmişti.

Seçimin kaderini tayin edecek bir dizi eyalette oy sayımı sürüyor. Associated Press (AP) haber ajansının servis ettiği kesinleşmemiş verilere göre; Wisconsin, Arizona ve Michigan'da Joe Biden seçimi kazanmış durumda. Kazanması halinde Beyaz Saray kapısını açacak olan Nevada'da ise oyların yüzde 75'i sayıldı ve Biden yüzde 50.5 ile rakibine karşı önde.

Trump'ın oy oranı ise yüzde 48.1 olarak görünüyor. Mevcut oy oranlarına bağlı olarak delege sayıları korunduğu takdirde Joe Biden, ABD'nin 46'ıncı başkanı olacak.

KRİTİK EYALETLERDE OY SAYIMI SÜRÜYOR

Kritik eyaletler arasında başı çeken Pennsylvania'da ise Başkan Trump'ın üstünlüğü devam ediyor. Fakat postayla kullanılan oyların sayımı sürüyor.

Bu oylar sisteme işlendikçe Biden ile Trump arasındaki makas kapanıyor. Şayet Trump Pennsylvania'yı kaybederse, Beyaz Saray'a eşyalarını toplamak için dönecek.

BIDEN OY SAYISINDA ÖNE GEÇTİ

Associated Press haber ajansının seçim verilerine göre saat 14.00 itibarıyla Demokrat Joe Biden, 72 milyon 111 bin oy aldı. Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın ise oy sayısı 68 milyon 643 bin civarında seyrediyor.

Seçmenlerin kararıyla belirlenen seçiciler kurulunda Joe Biden'ın delege sayısı 264 olarak görünüyor. Donald Trump'ın delege sayısı ise 214'te kalmış durumda... Joe Biden dün seçimi kazanmasına yetecek sayıda eyaleti kazandığını savunurken, kendini resmen galip ilan etmekten geri durdu.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a çıkan yolları döşeyecek olan Wisconsin, Michigan, Georgia ve Pennsylvania gibi eyaletlerde hukuki yollara başvuruyor.

CNN, iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın oy sayımının sürdüğü Arizona ve Nevada için de mahkemeye gideceğini yazdı.

WISCONSIN |

ABD lideri Donald Trump'ın kampanya ekibi, "Wisconsin'in bazı bölgelerinde düzensizlikler tespit edildiği" iddiasıyla resmen oyların yeniden sayılmasını talep etti.

Kesinleşmeyen sonuçlar, bu eyalette Biden ile Trump arasındaki farkın yüzde 1'den az olduğunu gösteriyor. Bu durum da adaylara oyların yeniden sayılması için başvuruda bulunma hakkı tanıyor.

Associated Press'in hesabına göre; kazanan adaya 10 seçici delege kurul delegesi kazandıracan Wisconsin'de oyların yüzde 99'u sisteme girildi. Joe Biden'ın oy oranı yüzde 49.6. Donald Trump'ın oy oranı ise yüzde 48.9.

MICHIGAN |

Trump'ın seçim kurmayları Michigan'da ise farklı bir gerekçeye sığınarak mahkeme yoluna gitti. Michigan'da oyların sayılmasının durdurulmasını talep eden Trump kampanyasının buradaki gerekçesi ise "sandıkların açılması ve oyların sayılmasının izlenmesine erişimlerinin engellenmesi" olarak görünüyor.

Michigan'a bağlı Detroit'te dün öğle saatlerinde bazı protestocular oyların sayıldığı merkezin kapısının önüne gelmesi tansiyonu yükseltmişti. Göstericiler oy sayımını takip etmek isterken, yetkililer güvenliğin sağlanması için polis çağırdı. Detroit Free Press yayın kuruluşu halihazırda oy sayımının 200 kişi tarafından takip edildiğini yazdı.

Michigan'daki son durum ise şöyle: Oyların yüzde 99'ı sayıldı. Biden'ın oy oranı 50.5, Trump'ın oy oranı ise yüzde 48. Bu eyaleti alan adayın kazanacağı delege sayısı ise 16.

PENNSYLVANIA |

Donald Trump ekibi için en kritik eyaletler arasında şu aşamada başı çeken Pennsyvania. Kampanya ekibi "anlamlı bir şeffaflık sağlanana kadar" oy sayımının durdurulması için iki dava açtı.

Kilit önemdeki eyalette Trump yaklaşık 2.5 puan önde seyrediyor. Fakat posta yoluyla kullanılan oylar ve Demokratların güçlü olduğu semtlerden oylar sisteme girildikçe aradaki fark daralıyor. Pennsylvania'da 20 seçici kurul üyesi bulunuyor. Trump'ın oy oranı yüzde 50.7, Biden'ın oy oranı ise 48.1.

GEORGIA |

Bu eyalette de Trump'n ekibinden usulsüzlük iddiası var. Chatham County'de postayla kullanılan ve yasal süre içinde iletilmemiş olduğu öne sürülen 53 oyun oy yığınları arasına eklendiği belirildi. İddianın kaynağı ise gözlemci bir Cumhuriyetçi parti üyesi.

16 seçici kurul üyesinin bulunduğu Georgia'da son durum şöyle şekillenmiş durumda. Oyların yüzde 98'i sayıldı. Trump'ın oy oranı 49.7, Joe Biden'ın oy oranı ise 49.1. İki aday arasındaki oy farkı ise 30 binin biraz üzerinde görünüyor.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR, SOKAKLARDA SİLAHLI KİŞİLER DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan dün başkent Washington'da dün başlayan seçim protestoları bugün de devam etti. Gösteriler başkentin dışına taşarak oy farkının kritik düzeyde olduğu diğer eyaletlere de yayıldı.

Sokağa inen protestocuların bir kısmının elinde uzun namlulu silahlar olduğu gözlerden kaçmadı. Zaman zaman göstericilerle polis arasında arbede yaşanırken Trump - Biden destekçileri arasında da gerginlik oluştu.

TRUMP İÇİN AYİN DÜZENLEDİ!

ABD seçimlerinin en dikkat çekici ayrıntıların biri de sosyal medyada yayılan ve binlerce kişi tarafından paylaşılan bir video oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain, ABD Başkanı'nın yeniden seçilmesi için dua ayini düzenledi. Donald Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain, ABD Başkanı’nın yeniden seçilme çabalarını desteklemek için Tanrı'ya yalvaran bir dua ayinine liderlik etti.

Paula White-Cain, duasında özellikle, "Trump'tan seçimi çalmaya çalışan şeytani konfederasyonları" hedef aldı. Dinsel törenden görüntüler sosyal medyada geniş çapta yayıldı. Evanjelist isim, Beyaz Saray'ın İnanç ve Fırsat Girişimi'nin başına getirilmişti. Bu, bu durumun Kilise ile devletin ayrılığına aykırı olduğunu savunanların tepkisiyle karşılanmıştı.

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