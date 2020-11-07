ABD seçimleri son dakika: Sona doğru geliniyor | Ekonomi Haberleri

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen 59'uncu başkanlık seçimlerinde sona doğru geliniyor. Posta yoluyla kullanılan oylar sisteme girildikçe Trump önde götürdüğü yarışta geriye düştü. Kritik eyaletlerde Demokrat adayın zaferini ilan etmesi an meselesi olarak görülüyor... Joe Biden TSİ ile 06.45 sıralarında kameraların karşısına geçti ve çok net konuştu: Kazanacağız! İşte ABD'de yaşanan son gelişmeler...

hurriyet.com.tr'nin haberine göre; tüm dünyanın göz kulağı ABD'den gelen haberlerde... 3 Kasım 2020 ABD Başkanlık Seçimleri bıçak sırtı sonuçlarıyla Türkiye'de de gündemi değiştirmiş durumda. Dün Demokrat aday Joe Biden'ın kritik eyaletler olan Pennsylvania ve Georgia'da öne geçmesi tabloyu bambaşka bir boyuta taşıdı. ABD seçimlerine ilişkin okyanusötesinden gelen son haberler saat saat, dakika dakika şöyle:

BIDEN İÇİN ÇOKLU ALTERNATİF

08.00 | Joe Biden'ın Beyaz Saray için Donald Trump'tan daha çok olasılığı var. Biden için alternatifler şöyle: Arizona, Kuzey Carolina, Nevada ya da Georgia'dan herhangi ikisini kazandığında Biden başkan olacak. Ya da bunların hepsini kaybedip Pennsylvania'yı alsa da Beyaz Saray'a çıkacak. Trump'ın alternatifi ise şöyle: Arizona, North Carolina, Nevada ve Georgia'dan üçünü kazanması, üstelik Pennsylvania'yı da kaybetmemesi gerekiyor.

TRUMP ARIZONA'YI ALABİLİR AMA...

Demokrat Joe Biden; Pennsylvania, Arizona, Georgia ve Nevada'da yarışı önde götürüyor. Cumhuriyetçi Donald Trump'ın önde göründüğü tek eyalet Kuzey Carolina. Oylar sayıldıkça Trump'ın Arizona'yı alma ihtimali bulunuyor. Pennsylvania ve Georgia da ise Biden geriden gelirek öne geçti. Bu iki eyalette ivme Biden'dan yana.

ÜST DÜZEY BİR KORONA POZİTİF DAHA

07.30 | ABD'nin koronavirüsle mücadele politikası pek çok eleştirinin hedefi olmuştu. Joe Biden da bu duruma dikkat çekerken, Başkan Donald Trump seçim kampanyası sürecinde yaklaşık bir ay önce koronavirüsüne yakalanmıştı. ABD medyası, az önce Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'a da teşhis koyulduğunu duyurdu.

ABD'NİN HALİ İÇLER ACISI

ABD'de pandeminin başından bu yana 236 bin kişi hayatını kaybetti. Korona pozitif kişi sayısı ise 9.7 milyonu aşmış durumda. New York Times, ülkede vaka sayısı bağlamında üç gündür rekor kırıldığını ve cuma günkü teşhis sayısının 129 binden fazla olduğunu yazdı. Amerikan gazetesi ölü sayısının ise dördüncü günde de 1000'in üzerinde olduğunu aktardı.

BEYAZ SARAY'DA ALARM!

07.50| Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'a koronavirüs teşhisi koyulduğunu ilk olarak Bloomberg yayın kuruluşu duyurdu. CNN'e konuşan iki yetkili de bu gelişmeyi teyit etti. Meadows'un pazar ve pazartesi günleri Başkan Trump'la seyahat ettiği, salı günü seçim gecesindeki partide de Beyaz Saray'da olduğu bildirildi. Beyaz Saray'ın en kritik isimlerinden biri olan Meadows'un Trump ailesiyle de yakın temasta olduğu aktarıldı. CNN, Beyaz Saray yetkililerin alarma geçirildiğini de yazdı.

VE BIDEN'DAN KRİTİK AÇIKLAMALAR

06.50 | ABD Başkanlık yarışını kazanmaya yakın olan taraf Demokrat Joe Biden, kameraların karşısına geçti. "Henüz nihai bir zafer ilanı yapmıyoruz, fakat rakamlar bize bunun net olduğunu anlatıyor" diyen Biden sözlerine şöyle devam etti.

BUNU KİMSE BAŞARAMADI

74 milyon oy kazandık, bunu daha önce hiçbir başkanlık kampanyası başaramadı. Trump'ı 4 milyon farkla yeniyoruz. Bu fark büyümeye de devam ediyor. Arizona'da 24 yıl sonra kazanan ilk demokrat olacağız. Mavi Duvar'ı yeniden inşa ettik.

GEREKLİ YETKİYİ VERDİLER

Bize gerekli yetkiyi verdiler; koronavirüse karşı, sistematik ırkçılığa karşı. Halk konuştu, 74 milyondan fazla Amerikalı bizim kampanyamıza destek verdi. İnsanların şunu bilmesini istiyorum. Biz çalışmalara başlamak için sonuçları beklemeyeceğiz.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Salgın giderek kötüleşiyor ülke çapında. Vaka sayıları tavan yapmış vaziyette. Artık neredeyse günlük 200 bin vaka ile karşı karşıyayız. Çok yüksek bir sayı. İnsanlar evlerinde, artık odalarında oturamıyor. Bütün bu kaybı, acıyı düşünün. Ben değer verdiğiniz birinin nasıl olduğunu çok iyi bilirim, yalnız olmadığınızı bilmenizi istiyorum. Daha ilk günden planımızı devreye sokacağız ve eyleme geçeceğiz. Kaybettiğimiz hayatları geri getiremeyiz ama çok daha fazlasını kurtarabiliriz.

BIDEN ÖNDE GİDİYOR

06.30 | Demokrat aday Joe Biden, seçimin kaderini tayin edecek Pennsylvania'da 27 bin oy öne geçmiş durumda. 20 seçici kurul delegesi bulunan eyaleti aldığı takdirde Biden, Beyaz Saray'a çıkacak. Biden'ın Delaware'e bağlı Wilmington'da konuşma yapması bekleniyor.

TRUMP RAKİBİNE SESLENDİ

06.00 | ABD Başkanı Donald Trump yarışı geride götürürken, bu gece yarısı 02.00 sularında Twitter'dan rakibi Joe Biden'a seslendi. Cumhuriyetçi aday, "Joe Biden, haksız yere ABD Başkanlığı'nı aldığını iddia etmemeli. Ben de o iddiada bulunabilirdim. Kanuni takibat daha yeni başlıyor" mesajını paylaştı.

TRUMP İTİRAZLARA ATIF YAPTI

Donald Trump peş peşe sıraladığı tweet'lerine şöyle devam etti: "Seçim gecesi geç saatlere kadar bu eyaletlerin tümünde çok öndeydim. Günler geçtikçe mucizevi şekilde farkların kapandığını görüyorum. Kanuni takibat ilerledikçe belki de bu yerlerdeki fark geri dönecek."

Başkan Trump, son tweet'inde ise Jeff Sessions'ın istifasının ardından vekaleten Adalet Bakanlığı'na getirdiği ve Şubat 2019'e kadar bu görevi yürüten Matthew Whitaker'a şu soruyu yöneltti: "Bu sayıların son iki üç gündür nasıl arttığına dair bir açıklamaya ihtiyacımız var."

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