‹ Önceki Haber Eylül ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Eylül ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Sonraki Haber › Dünya Bankası Türkiye için büyüme beklentisini yukarı revize etti Dünya Bankası Türkiye için büyüme beklentisini yukarı revize etti

ABD petrol fiyatı tahminini aşağı çekti

09.10.2019 - 10:56 | Son Güncelleme :
ABD petrol fiyatı tahminini aşağı çekti | Ekonomi Haberleri

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini 2 dolar düşürdü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) "Ekim 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, 2020'de Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının 60 dolar, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün ortalama varil fiyatının da 54,50 dolar olacağı öngörülüyor.

EIA'nın eylül ayı raporunda, gelecek yıl Brent petrolün varil fiyatının 62 dolar, WTI petrolün de 56,50 dolar olacağı tahmin edilmişti. Böylece, her iki ham petrol türünde gelecek yıla ilişkin varil fiyat beklentisi 2 dolar aşağı çekilmiş oldu.

##$HABER_1457869$##

Raporda, küresel petrol stoklarının gelecek yılın ilk yarısında artmaya devam edeceği beklentisine işaret edilirken, bunun ham petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturacağı vurgulandı.

ÜRETİM BEKLENTİSİ YUKARI ÇEKİLDİ

ABD'nin bu yıla ilişkin ham petrol üretim beklentisi ise günlük ortalama 100 bin varil yukarı çekildi. Rapora göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,3 milyon varil, gelecek yıl ise 13,2 milyon varil seviyelerinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

EIA'nın eylül ayı raporunda, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2019'da 12,2 milyon varil, 2020'de ise 13,2 milyon varil olacağı tahmin edilmişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.961 Değişim: -0,88% Hacim : 6.720 Mio.TL Son veri saati : 16:09
Düşük 100.850 09.10.2019 Yüksek 102.603
Açılış: 102.147
5,8382 Değişim: 0,12%
Düşük 5,8186 09.10.2019 Yüksek 5,8468
Açılış: 5,8314
6,4130 Değişim: 0,34%
Düşük 6,3744 09.10.2019 Yüksek 6,4242
Açılış: 6,3911
282,74 Değişim: 0,68%
Düşük 281,54 09.10.2019 Yüksek 282,76
Açılış: 281,54
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.