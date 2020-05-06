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ABD özel sektör istihdamında tarihi sert düşüş

06.05.2020 - 16:07 | Son Güncelleme :
ABD özel sektör istihdamında tarihi sert düşüş | Ekonomi Haberleri

ABD'de özel sektör istihdamı, geçen ay 20 milyon 236 bin azalarak tüm zamanların en yüksek düşüşünü kaydetti.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle hazırladığı nisan ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı. Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, nisan ayında 20 milyon 236 bin azaldı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi, 20 milyon 50 binlik düşüş göstermesi yönündeydi.

Bu dönemde, küçük ölçekli şirketlerdeki istihdam sayısı 6 milyon 5 bin, orta ölçekli şirketlerde 5 milyon 269 bin ve büyük ölçekli firmalarda 8 milyon 963 bin azaldı. İstihdam azalışının 16 milyon 7 bini hizmet, 4 milyon 229 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, mart ayına ilişkin özel sektör istihdamındaki azalış da 27 binden 149 bine revize edildi.

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"KÜRESEL EKONOMİK KRİZ DÖNEMİNDEKİ İŞ KAYBININ 2 KATINDAN FAZLA"

Raporda görüşlerine yer verilen ADP Araştırma Enstitüsü Başkanı Ahu Yıldırmaz, bu dönemde benzeri görülmemiş ölçekte iş kaybı yaşandığını vurguladı.

Yıldırmaz, "Sadece nisan ayındaki toplam iş kaybı, küresel ekonomik kriz dönemindeki toplam iş kaybının 2 katından fazla." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri, ABD'de iş gücü piyasasında etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 3 milyon 839 bin olurken, son 6 haftada da toplam 30 milyon 307 bine ulaşmıştı.


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