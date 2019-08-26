‹ Önceki Haber Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi Sonraki Haber › Almanya'da iş dünyası güveni 7 yılın dibinde Almanya'da iş dünyası güveni 7 yılın dibinde

ABD’li yatırımcılar Alman Axel Springer’i satın aldı

26.08.2019 - 11:57 | Son Güncelleme :
ABD’li yatırımcılar Alman Axel Springer’i satın aldı | Ekonomi Haberleri

Yatırım fonu KKR, Bild ve Die Welt gazetelerinin sahibi Alman medya şirketi Axel Springer AG’nin hisselerinin yüzde 42.3’sini satın aldı.

ABD merkezli yatırım fonu Kohlberg Kravis Roberts'in (KKR), Bild ve Die Welt gazetelerinin sahibi Alman medya şirketi Axel Springer AG’nin hisselerinin yüzde 42,5’sini satın aldığı bildirildi. Axel Springer’den yapılan açıklamada, 21 Ağustos itibariyle KKR’nin şirketin sermayesinin yüzde 42,5’ine denk gelen hissesini topladığı belirtildi.

Açıklamada, hisse satışıyla, KKR ile stratejik ortaklık yolunda başka bir önemli dönüm noktasına ulaşıldığı ifade edilerek, satın alma işlemlerinin yabancı yatırım ve birleşme için gerekli izinlerin alındıktan sonra bu yılın son çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

##$HABER_1456985$##

KKR, 21 Haziran'da Alman şirketin azınlık hisselerini satın almak için hisse başına 63 avro önermiş, teklif şirketin 29 Mayıs’ta hisse kapanış fiyatının (45,10 avro) yaklaşık yüzde 40’ının üzerinde kalmıştı. Söz konusu teklifin, Axel Springer hisselerinin en az yüzde 20’sine denk gelmesine ve yabancı yatırım ve birleşme gibi gerekli izinlerin alınmasına bağlı olduğu belirtilmişti.

Almanya’nın Bild ve Die Welt gazetelerinin sahibi Axel Springer, son zamanlarda gayrimenkul ve iş ilanları hizmeti sağlayan dijital ağırlıklı bir medya devine dönüşmüştü. Şirket geçen yıl gelirini yüzde 4,1 artırarak 3,2 milyar avroya yükselirken, şirketin karı da yüzde 4,8 yükselerek 528 milyon avro olarak kayıtlara geçmişti. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi Sonraki Haber › Almanya'da iş dünyası güveni 7 yılın dibinde Almanya'da iş dünyası güveni 7 yılın dibinde
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.101 Değişim: -0,05% Hacim : 5.849 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.649 26.08.2019 Yüksek 97.448
Açılış: 95.649
5,8075 Değişim: 0,84%
Düşük 5,7668 26.08.2019 Yüksek 6,2987
Açılış: 5,7668
6,4573 Değişim: 0,63%
Düşük 6,4289 26.08.2019 Yüksek 7,1013
Açılış: 6,4289
285,98 Değişim: 1,13%
Düşük 283,17 26.08.2019 Yüksek 314,75
Açılış: 283,17
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.