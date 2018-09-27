ABD ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4.2 büyüme kaydetti.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4.2 büyüme kaydetti. Beklentiler ABD ekonomisinin söz konusu dönemde yüzde 4.2 büyüme kaydedeceği yönündeydi.

ABD'de GSYİH, 2014 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana en hızlı artışını kaydetti.

Ekonominin en büyük kısmını oluşturan tüketici harcamaları yüzde 3.8 artışla beklentileri karşıladı.