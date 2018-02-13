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ABD hükümeti bütçe fazlası verdi

13.02.2018 - 09:06 | Son Güncelleme :

ABD Hazine Bakanlığı, federal hükümetin ocak ayında 49 milyar dolar bütçe fazlası verdiğini açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı Mali Hizmetler Bürosu ocak ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Rapora göre, federal hükümet 2018 mali yılının dördüncü ayı olan ocakta 49 milyar 236 milyon dolar bütçe fazlası verdi. Önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 düşük gelen bütçe fazlasına yönelik piyasa beklentisi 51 milyar dolar seviyesindeydi.

Beklentinin altında açıklanan bütçe fazlasında kamu harcamalarının 312 milyar dolarda kalırken, kamu gelirlerinin 361 milyar dolara yükselmesi belirleyici oldu.

Öte yandan, federal mali yılın 1 Ekim'de başlayıp, 30 Eylül'de sona erdiği ülkede, ocak itibarıyla toplam bütçe açığı 175 milyar 718 milyon dolara ulaştığı bildirildi. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 158 milyar 580 milyon seviyesindeydi.

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Federal hükümet, 2017 mali yılında toplamda 666 milyar dolar bütçe açığı vermişti. Bu rakam, federal hükümetin gelir ve giderleri arasındaki farkın 2016 mali yılına kıyasla yüzde 14 arttığına işaret etmişti.

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bütçe açığını ülkenin en büyük sorunlarından biri olarak tanımlamasına ve düşürmeyi vadetmesine karşın Beyaz Saray'ın attığı adımların bu söylemlerle örtüşmediğini belirtiyor.

Trump yönetiminin bu sene itibarıyla hayata geçirdiği vergi indirimlerinin bütçe açığını 1 trilyon dolardan fazla artıracağı tahmin ediliyor. 


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