ABD, Huawei yasağını erteleyecek | Ekonomi Haberleri

ABD Ticaret Bakanı Ross, "ABD Huawei yasağını 90 gün erteleyecek" açıklamasında bulundu.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Washington yönetiminin Huawei'ye yönelik iş yasağını 90 gün ertelediğini söyledi. Ross, Fox Business'a yaptığı açıklamada söz konusu yasağın ertelenmesinin yanında, Sanayi ve Güvenlik Dairesi'nin yasaklı işletme listesine 40 yeni Huawei alt kuruluşunun eklendiğini belirtti.

Washington yönetiminin Huawei'nin ABD ağlarında casusluk yaptığı iddiasının ardından ulusal güvenlik endişeleri sebebiyle ABD'li şirketlerin Huawei'yle iş yapması yasaklanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü Huawei'yle iş yapmak istemediğini söylemiş ve ABD'nin 90 günlük erteleme kararını Huawei üzerinde uygulamayacağı endişeleri oluşmuştu.

Washington yönetiminin ABD'li devlet kuruluşlarının Huawei ekipmanı satın almasını yasaklaması ve Pekin yönetiminin ABD'nin Çinli şirketlere adil olmayan bir şekilde davrandığı iddialarıyla Huawei sorunu, ABD-Çin ticari anlaşmazlıklarının önemli bir parçası haline gelmişti.

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