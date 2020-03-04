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ABD Hazine Bakanından Fed'in faiz indirimine destek

04.03.2020 - 08:58 | Son Güncelleme :
ABD Hazine Bakanından Fed'in faiz indirimine destek | Ekonomi Haberleri

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik endişelere karşı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aldığı faiz indirimi kararını desteklediğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Temsilciler Meclisi Yollar ve Araçlar Komitesi tarafından düzenlenen oturuma katıldı. Mnuchin, Kovid-19 salgınının kamu sağlığı, tedarik zinciri piyasalar ve ekonomiye etkilerinin yakından takip edildiğini söyledi.

Mnuchin, virüs ve neden olduğu zararlara karşı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla iletişim halinde olunduğuna dikkati çekerek, "Acil durum finansman paketi ve ilgili diğer konulara ilişkin Kongre ile çalışmaya hazırız." diye konuştu.

"Kovid-19 salgınına karşı Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük tarifelerinin askıya alınması gibi geçici önlemlerin söz konusu olup olmadığı" sorusu üzerine Mnuchin, bunun şu an için gündemde olmadığı ifade etti.

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Mnuchin, "Küçük ve orta ölçekli şirketlerle salgından etkilenecek ekonominin belirli alanlarına yardım için önemli olduğunu düşündüğümüz tüm seçeneklere bakıyoruz." dedi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı faiz indirimi kararı almasını de değerlendiren Mnuchin, "Fed'in kararını destekliyorum. Doğru olanı yaptıklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Kovid-19 salgınının ekonomide kısa dönemli bir etkisinin olacağına işaret eden Mnuchin, salgının neden olduğu sıkıntıların finansal krizden farklı olduğunu kaydetti.

Mnuchin, "Kovid-19'un ekonomiye etkisi olacaktır ama sağlık çalışanlarımıza güveniyorum, bunu tedavi edecek ilaç ve aşıyı geliştireceklerdir." dedi.

Fed, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla 17-18 Mart’taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi, bugün, politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmişti.


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