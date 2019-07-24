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ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Halen pek çok konu var

24.07.2019 - 16:56
ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Halen pek çok konu var | Ekonomi Haberleri

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, "Çin ile anlaşmanın önünde halen pek çok konu var" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde halen çözülmesi gereken pek çok konu olduğunu söyledi ve ABD'li delegelerin gelecek hafta gerçekleştireceği Çin ziyareti sonrasında, Çinli delegelerden bir ziyaret beklediğini ekledi.

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Büyük teknoloji şirketlerinin CEO'ları ile bir araya geldiği toplantıyı verimli olarak değerlendiren Mnuchin, Google ve Çin hükümeti arasında bir bağ ya da işbirliği olduğunu düşünmediğini belirtti ve bu bağlamda neredeyse tüm teknoloji şirketlerinin ABD hükümeti ile bağı olduğunu söyledi.

Mnucihn ayrıca, Amazon'u rekabeti kısıtladığını ve perakendecilik sektörüne zarar verdiğini savundu.


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